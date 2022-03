Ledecká v superobřím slalomu plném pádů na nejlepší nestačila

V cíli Super-G, kde na lyžařky čekalo pětačtyřicet branek, sledoval zápolení i legendární tenista Roger Federer a nejspíš i on kroutil hlavou, když i závodnice s číslem pět předčasně vypadla. Nepříjemný úvod se jistě naboural i do mysli české reprezentantky Ester Ledecké s číslem 6. Česká závodnice se často nebojí riskovat, v Lenzerheide však zvolila spíše opatrnější jízdu, když se chtěla dostat bez karambolu až do cíle. To se jí povedlo, na stupně vítězů však musela zapomenout a v cíli dala najevo nespokojenost.