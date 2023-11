Legenda Charvátová o roli babičky, prestižní práci syna i návratu Ledecké. Popere se s tím, věří

Úplně ne, ale občas se potkáváme na srazu olympioniků, měli jsme krásné setkání i s mými souputnicemi a trenéry. Je na co vzpomínat a vždycky si řekneme, že naše výsledky byly docela dobré, když to porovnáme. (úsměv)

Tam kontrola ani být nemůže, na to nemáme přístroje. Vychází se z toho, že závodníci si pořizují dostupné vosky. Určitě se to neobejde bez toho, že se fluor někde objeví, ale to neuhlídáme. Je to samozřejmě komplikace pro servismany s materiálem, který se používal v minulosti, aby tam fluor nezůstával.

View this post on Instagram

FIS chce, aby sezona začínala co nejdřív, tak se snaží využít místa, kde zima začíná brzy, případně ledovce. A je to čím dál obtížnější. Jsem malinko skeptik, nemyslím, že se by se do třetice pokoušeli sjezd z Zermattu uspořádat, když se to dva roky po sobě nepovedlo. Spíš si myslím, že se sjezdy budou v dalších letech jezdit, až začne skutečná zima.