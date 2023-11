V Norsku chytli hříšníka s nelegálními lyžemi. To není možné, rozbrečel se

Zatímco po předsezonních závodech biatlonistů se norští reprezentanti sami divili, jak co do přípravy lyží v novém bezfluorovém režimu ujeli zbytku světa, po národních závodech běžců na lyžích zůstala v severské velmoci přece jen lehká pachuť. Byl diskvalifikován vůbec první Nor na domácí půdě za nyní již zakázané použití fluoru.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ilustrační foto.

Článek Usvědčen byl Filip Glittenberg Holt, jenž nebyl vůbec vpuštěn v Beitostölenu do závodu na 10 kilometrů. Jeho lyže byly podrobeny hned několika testům a všechny ukázaly totéž – použití fluoru a červené světlo znamenající diskvalifikaci. Så denne fluoren bare dukket opp ut av det blå og festet seg på skiene hans?!?

Første fluordisk i Norge: – Hva skal jeg si? Gratulerer med dagen https://t.co/vpr4xOY1tZ — B Mowinckel-Nilsen (@bmowinckel) November 19, 2023 Sám přistižený nad výsledkem jen nešťastně kroutil hlavou. „To je divné, naprosto neskutečné. Tenhle pár lyží byl testovaný hned několikrát a pokaždé byl v pořádku. Minulý týden jsem na nich bez problémů jezdil v Lillehammeru, kde prošly testem. Nechal jsem je testovat i tady po příjezdu do Beitostölenu. Pak už jsem s nimi nic nedělal, jen je předal servismanům,“ stěžoval si pro list VG. Biatlon Nebudete mít šanci, varuje Bö i české biatlonisty „Pak už jsem na ně nesáhl. Nerozumím tomu, co se stalo. Když mi sdělili výsledek, tak jsem se rozbrečel. Teď už se tomu ale směju,“ dodal Holt, jenž byl jediným hříšníkem, který na závodech v Beitostölenu nové pravidlo porušil. Podle ředitele závodu Erika Husbyho je možnost chybného testu vyloučená. „Je zcela jasné, že na lyžích byl fluor. Dělali jsme opakovaná měření na všech třech přístrojích, které tu máme k dispozici, a všechna ukazovala stejný výsledek,“ vysvětlil Husby. S Holtem ale soucítil i vítěz 10kilometrového závodu Iver Tildheim Andersen. „Je to hrozně smutné. Myslím, že nikdo tady nechtěl podvádět,“ uvedl vítěz. Norské lyžování už zažilo v tomto směru skandál v úvodním podniku Světového poháru sjezdařek v rakouském Söldenu, kde byla diskvalifikována Ragnhild Mowinckelová kvůli neregulérnímu vosku. Později vyšlo najevo, že při přípravě lyží použili servismani náčiní kontaminované zakázaným fluorem. Lyže a snowboard Diskvalifikaci Mowinckelové zavinilo kontaminované náčiní na přípravu lyží