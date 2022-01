Lyžařka Smutná se vrátí na Jizerskou padesátku, i když už ukončila kariéru

"Jestli to už skutečně bude naposledy? To asi nikdy nedokážu říct a smířit se s tím," řekla Smutná v tiskové zprávě. "S myšlenkou, že pojedu, jsem začala koketovat zhruba před dvěma měsíci a jen jsem čekala, jak na tom budu. No a protože se mi zdá, že na tom nejsem úplně špatně, rozhodla jsem se na start postavit," doplnila.