Máme doping a nikdo nás nechytí. V Norsku řeší velký problém lyžování

Užití vosků s řetězcem C8 dává podle něj závodníkovi obrovskou výhodu při skluzu, zejména pak v mírné zimě. V lyžování se využívají od začátku 90 let, ale v této sezoně už jsou zakázané. Nicméně na jejich využití neexistuje žádný test.

„Že je to celé špatně, jsme si mohli ověřit už v listopadu na začátku sezony. Dodavatelé vosků, kteří z pochopitelných důvodu nechtějí být jmenováni, říkali, že dostávali žádosti o prázdná balení vosků, které jsou stále povolené. Prázdná balení? Zamyslete se nad tím. Co asi tak mohl někdo dělat s prázdnými krabicemi? Samozřejmě vás napadne, jestli nechtěli dát nelegální vosky do krabic od legálních," pokračoval Lahus.