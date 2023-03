Mám toho plný kecky, hlásí Ledecká a nabízí pohled za kulisy

Jak je na tom? Je to svým způsobem stejné jako v době někdy na přelomu roků ... „Před dvěma měsíci jsem kvůli zlomený klíční kosti nemohla zvednout ruku nad hlavu... Dneska někdy taky, protože toho mám z gymu plný kecky," napsala na sítě.

Kdy se však sama pustí do bojů na svazích, je stále nejasné. Jejími posledními starty zůstávají ty na hrách v Pekingu (prkno) a závěr minulého ročníku SP ve Francii (lyže). Oba letošní šampionáty vynechala a v téhle zimě už moc příležitostí na velké svezení nemá. I pohárové bitvy už se nachylují ke konci. Ale lze zřejmě očekávat, že když to jen trochu půjde, protáhne si Ledecká sezonu do jarních měsíců, kdy pilně najížděla kilometry na sjezdovkách i v minulosti.