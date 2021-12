Mladá Češka píše historii a vyhlíží olympiádu. Dlouho jsem se bála, ale teď už si to užívám, říká

V pěti letech začala skákat na lyžích a o šest let později už měla jasno v tom, že její hlavní disciplínou bude severská kombinace. Na běžkách si je jistější, z můstku měla dlouhou dobu respekt, ale teď už si skoky užívá naplno. „Jenom skočit a jít domů by byla nuda. Kombinace je pro mě větší adrenalin," řekla pro CNN Prima News Koldovská.

V sedmnácti letech má celou kariéru před sebou a jejím dlouhodobým cílem je olympiáda v roce 2026 v italské Cortině d'Ampezzo, kde by měly poprvé startovat v severské kombinaci i ženy. Jinak vyhlíží mistrovství světa juniorů v Polsku příští rok a také Evropský zimní olympijský festival mládeže ve Finsku.

Za sebou už má premiérový start na historicky prvním světovém šampionátu žen, kde ještě jako šestnáctiletá skončila letos v únoru na pěkném 27. místě. Své umístění by chtěla ale určitě vylepšit. Ve Světovém pohárů by ráda sbírala body a na juniorském šampionátu chce do první patnáctky.