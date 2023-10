Neskutečné, v zimě všem ukážeme, věří Dubovská. Z kontroverzní trenérské hvězdy je nadšená

Přišel s tím můj táta, když Livio skončil v únoru s Liensbergerovou, že bude volný. Říkal, že jsou kamarádi, tak se to vyřeší. Zamyslela jsem se a došli jsme k tomu, že to je nejlepší volba. Je splněný sen, jaký mám teď dream team, trenéra, fyzioterapeutku, servisáka…

To je pravda, chtěl se věnovat své akademii, kde má pár holek, s nimiž jsem v létě absolvovala několik tréninků. Ale pak jsme se sešli u nás v Liptovském Mikuláši, řekli si, jaké mám cíle a čeho bych chtěla dosáhnout. To ho přesvědčilo. Jsem moc ráda, že se to podařilo, opravdu to nebyla samozřejmost.