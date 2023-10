Světový pohár může začít bez české hvězdy. Kvůli taneční soutěži

View this post on Instagram

Na olympijské hry do Pekingu ale po zlomenině obou kotníků šampionka ze Soči neodjela a odložena byla i StarDance. „A když jsem vyhrála mistrovství světa, tak jsem si říkala, že si to snad můžu dovolit a udělat si radost,“ popisovala třicetiletá snowboardistka.

Také reprezentační kouč Marek Jelínek nebyl podle slov Adamczykové z její volby nadšený. „Konzultovali jsme to, řekl mi svůj názor, že se mu to samozřejmě nelíbí a že StarDance je vnímaná spíš pro sportovce po kariéře. Já mu to ale asi řekla trochu jako hotovou věc, že mi to nabídli a že bych do toho chtěla jít,“ přiznávala s úsměvem.