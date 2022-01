Nor Kilde vyhrál poprvé v kariéře tradiční sjezd v Kitzbühelu

"Je to neuvěřitelné. Vůbec to nechápu, jak jsem tu najednou byl rychlý. To se mi ještě nestalo. Cítil jsem, že mi to jede rychle," radoval se Kilde, jenž minulý ročník po operaci přetržených vazů v koleně vynechal. "V tréninku jsem s lyžemi něco zkoušel, ale moc to nefungovalo. Dneska jsem se vrátil ke starým lyžím a klapalo to skvěle," dodal.