Norský lyžař Kristoffersen vyhrál i druhý víkendový závod SP v Garmisch-Partenkirchenu

"Nemyslel bych si, že můžu vyhrát dvakrát. Škoda, že Loic (Meillard) a Johannes (Strolz) vypadli, druhé kolo bylo pro opravdové chlapy," řekl sedmadvacetiletý Nor, jenž před pár dny v Pekingu třetí olympijskou medaili nezískal. "Ale nebyl jsem naštvaný, dobře jsem potrénoval a trošičku změnil techniku. A klaplo to. Navíc mám červený dres, ale na glóbus nemyslím," dodal.

V sobotu mohl slavit poté, co nejrychlejší muž prvního kola Tanguy Nef finálovou jízdu nezvládl. Dnes mu pomohl jiný Švýcar Meillard, jenž vstupoval do druhého kola jako lídr s půlsekundovým náskokem. Projel však jen pár branek. Do cíle nedorazili ani další favorité Ramon Zehnhäusern či stříbrný olympijský medailista Rakušan Strolz.