Obří trest za doping! Návrh rozpoutal ve Finsku bouřlivou diskusi

„Ano, je to pravda. Můj návrh bude na plénu výchozím bodem pro další diskusi," potvrdil Hämäläinen v rozhovoru pro tamní list Ilta Sanomat. Pro srovnání: až dosud sportovci usvědčenému z užití nedovolených podpůrných látek hrozila ve Finsku pokuta ve výši 100 000 eur.

Nesouhlas a údiv nad úvahami o zvýšení finančních postihů při řešení dopingové problematiky v sousední zemi projevil i elitní norský běžec na lyžích Simen Hegstad Krüger. „Myslím, že je to svým způsobem signál o tom, že svazové vedení svým sportovcům nevěří," prohlásil dvojnásobný olympijský vítěz v interview pro norský VG. „Určitě bych se ozval, kdyby náš manažer Espen Bjervig navrhoval zvýšení pokuty na pět milionů norských korun (půl milionu eur)."

Zaznívají však i hlasy, které Hämäläinenův návrh podporují. „Pokuta by mohla být i 50 milionů, chcete-li. Jen ať je to (sportovce usvědčené z dopingu) pořádně bolí," vyjádřil se Krügerův krajan a týmový kolega Hans Christer Holund. „Je jasné, že by člověk neměl platit iks milionů, pokud třeba nedopatřením způsobí nějakou nehodu, protože jsme jen lidé a ti chyby dělají. Ale pokud jde o úmyslné podvody, neexistují žádné hranice."