Start Ruska? Nepřichází v úvahu. Švédky mluví o bojkotu MS

"Tady jde o mnohem více než jen sport, bojkot by byl samozřejmostí," řekla deníku Aftonbladet Maja Dahlqvistová, majitelka dvou medailí z olympijských her i mistrovství světa a vítězka sprinterského hodnocení posledního Světového poháru.

Stejný názor má i Linn Svahnová, další elitní světová sprinterka a vítězka devíti závodů SP. Plány o návratu Rusů označila za ostudné. "Není to v pořádku. Dokud bude válka na Ukrajině, tak to přece není možné. To se raději mistrovství světa nezúčastním," řekla.