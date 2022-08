Otazníky kolem zranění Ledecké! Na zlomený nos zapomeňte

"Díky úžasné práci pana doktora Ediba Jaganjace a celého traumatologického centra nemocnice v Motole i ortopedické kliniky jsem v pořádku, jen o trochu více vyztužená do nadcházející sezony. Už se těším na lyžařské a snowboardové soustředění v Chile, kam za pár dnů vyrážím," vzkázala v oficiální tiskové zprávě fanouškům sama Ledecká.

Konkrétnější ohledně zranění byl ovšem minulý týden Petr Ondruš, promotér MMA a kouč, který trénuje Ledeckou v kickboxu. Ten pustil do světa zprávu o zlomeném nosu Ester. Trhlinu dostala tato informace před pár dny, kdy se na akci jednoho ze společných sponzorů objevila Ester Ledecká ve společnosti další olympijské šampionky Evy Samkové. A ta upozornila na to, že v oblasti nosu její parťačka žádné vážné zranění nemá.

„Tak jsem to zkontrolovala a nos má Ester naprosto v pořádku," připsala Samková ke společné vysmáté fotografii a dodala „Připraveny na zimu", čímž uklidnila i své fanoušky, že po zlomeninách obou kotníků je zpět v plné síle.

Maminka Ester Ledecké se každopádně ohradila proti tomu, že by někdo z týmu okolo české hvězdy úmyslně pouštěl do mediálního prostoru nepravdivé informace. „Agentura vydala tiskovou zprávu a Ester tam o zlomeném nose neřekla ani slovo," reagovala na dotaz Blesku. Fakticky tak potvrdila, že zranění její dcery je jiného charakteru.

Ostatně už v diskuzích čtenářů poté, co se zpráva o zranění Ledecké objevila, někteří přispívající psali právě o tom, že Ledecká má úplně jiné trable, a to s klíční kostí. Zda bude sedmadvacetiletou superstar problém limitovat tak, že neodcestuje na plánované soustředění do Chile, není momentálně známo.