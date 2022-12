Pellegrino ve sprintu lyžařů v Davosu jako první v sezoně porazil Klaeba

Klaebo dosud vyhrál všechny čtyři závody, do kterých nastoupil, včetně sprintů v Ruce a Lillehammeru. Nyní po návratu do SP po nemoci našel poprvé přemožitele, poté co jej Pellegrino předstihl ve strhujícím finiši v cílové rovince. Dvaatřicetiletý Ital oplatil Klaebovi porážku z Lillehammeru a vybojoval 17. individuální triumf v kariéře. Všechny slavil ve sprintu, z toho jen jednou klasickou technikou. Třetí skončil Lucas Chanavat z Francie, v Davosu nestartoval lídr SP Paal Golberg z Norska. Klaebo si za ním upevnil druhé místo.