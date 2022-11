Pokrytectví, žárlivost a falešní kamarádi. Lyžování není žádná rodina, tvrdí soupeřka Ledecké

„Ti, kteří mají z vašeho úspěchu opravdovou radost, vás třeba políbí v koridoru pro lyžaře, kde to ani nikdo nevidí. Stalo se mi to s lidmi, u kterých by mě to ani nenapadlo. Někteří mi třeba také říkali, jak vstávali uprostřed noci, aby mohli sledovat moje vítězství na olympiádě v Pekingu, aniž by to hned hlásili na Facebooku či Instagramu. To mě velmi zahřálo, bylo to autentické. A ne jen navenek," vysvětlila.