Rivalka Ledecké v obrovské rychlosti prolétla i ochrannou sítí. Shiffrinová se nevydržela dívat

Ledecká se po roce vrátí do Světového poháru na snowboardu

Podle listu Blick je nyní závodnice doma v italském Janově. Ve středu už by se měla přesunout do dějiště příštího Světového poháru ve Val d'Isère. Ten stejně jako předchozí podnik ve Svatém Mořici vynechá Ester Ledecká, která aktuálně naskočila do SP ve snowboardingu.