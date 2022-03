Polášek uspěl v Lillehammeru v kvalifikaci, Koudelka kvůli kolenu nenastoupil

Skokan na lyžích Viktor Polášek uspěl v kvalifikaci na čtvrteční závod Světového poháru v Lillehammeru, do něhož postoupil ze 47. místa. Druhý český reprezentant Roman Koudelka do kvalifikace prvního dílu severského turné Raw Air nenastoupil poté, co kvůli bolesti kolena vynechal už dnešní trénink.

Foto: Andrew Medichini, ČTK/AP Český skokan Viktor Polášek.Foto : Andrew Medichini, ČTK/AP

Článek Polášek si na norském můstku v kvalifikačním kole oproti tréninku polepšil a s pokusem dlouhým 120 metrů se zařadil do postupové padesátky. Koudelka, jenž se do sezony zapojil po loňské operaci kolena až v polovině prosince, cítil bolest už v závěru olympijských her po soutěžích na velkém můstku. Minulý týden ještě absolvoval dva závody SP v Lahti, dnes se ale podle trenéra Jana Matury rozhodl skoky vynechat. ZOH 2022 Frustrace a deprese. Český skokan trpěl na pokoji, pak dojal kolegu Zatím není jasné, zda bude Koudelka schopen absolvovat na konci týdne závěrečné závody SP na Holmenkollenu. Osmnáctý muž olympijského závodu na středním můstku dokázal v této sezoně SP bodovat jako jediný z českých skokanů, koncem února obsadil v Titisee 27. místo. Kvalifikaci v Lillehammeru vyhrál domácí Johann Andre Forfang, který skočil 137 metrů. Za ním se na stupních vítězů seřadila rakouská dvojice Stefan Kraft, Manuel Fettner. ZOH 2022 Koudelku láká rozlučka na příští olympiádě. Rozhodnou výsledky, zdraví i manželka

