Od našeho zpravodaje - Po soutěži družstev už se tedy spíše těšil, jak dopřeje svému operovanému kolenu po olympiádě odpočinek.

Postup do 2. kola by pro český tým byl asi hodně velkým soustem, ale odstup od elitní osmičky jistě mohl být menší než 87,5 bodu.

Stoprocentně to mohlo být lepší, ale myslím, že to bylo hodně zapříčiněné větrem. Věřím, že kdyby byl regulérní závod, neříkám, že bychom postoupili do druhého kola, ale naše výkony by byly trochu někde jinde.

Vy jste se tu na velký můstek těšil, ale tolik se vám na něm nevedlo. Nesedl vám, nebo už se ozývalo koleno?

Myslím, že to bylo všechno dohromady. Na malém můstku jsem i po trénincích cítil, že bylo na víc, pak jsem se těšil na velký, ale tam mi došlo. Vůbec jsem nevěděl, jak mám skočit. S tím můstkem jsem se nějak nedokázal vyrovnat, do toho mě bolelo to koleno, jedno s druhým.

Takže už jste spíš rád, že olympijský program končí a odpočinete si?

Určitě, protože už to bylo dlouhé. Prakticky od května do teď jsem jel jen s týdenní pauzou, jinak jsem měl každý den tréninky, většinou i dvakrát denně, abych dohnal manko. A už to na mě dolehlo.

Plánujete pokračovat v dalších závodech Světového poháru?

Určitě. Teď bude chvilka volna, věřím, že mi pomůže zase nabrat síly. Pevně doufám, že si skočíme v Harrachově třeba na malém můstku, abych získal zase sebevědomí. Lety si nejsem jistý, jestli absolvuju, ale svěťáky chci dojet.

Povzbudily vás po návratu záblesky formy jako tady na středním můstku?

Daly mi velkou energii, protože v Planici na velkém můstku mi to šlo taky. Tady na velkém mi to prostě nesedlo. Mrzí mě to, ale když vím, čím jsem si prošel, můžu být rád, že tady vůbec stojím.

Byl závod družstev vaším posledním skokem na olympijských hrách, nebo si umíte představit i start za čtyři roky na hrách v Itálii?