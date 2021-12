GLOSA: Samková rány osudu umí zvládat. Ale jsou důležitější věci než olympiáda

Cílový karambol, který na první pohled nevypadal tak hrozivě, měl děsivé následky v podobě fraktury obou kotníků. Jakkoliv se to zdá být divoký sci-fi scénář v době, když už do olympijského závodu ve snowboardkrosu zbývají méně než dva měsíce, definitivní NE zatím směrem k Pekingu nezaznělo.

Ve chvíli, kdy její kotníky drží pohromadě šrouby, vyhlíží olympijská šampionka ze Soči převoz do Česka, a ještě může snít o malém lékařském zázraku, kterým by účast v Pekingu bezesporu byla. A případný další úspěch pod pěti kruhy už by byl kvalitním podkladem pro hollywoodský scénář.