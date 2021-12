Rozhodují peníze a pořád jsme východní země. Dubovská o svém vzestupu i zákulisí

Co bylo na vaší cestě mezi elitu nejdůležitější?

Nevzdávat se. Dva roky jsem měla hodně náročné a byla jsem na hraně, jestli ještě budu lyžovat, nebo ne. Všichni kolem mi říkali, že jsem dobrá a mám na to, jen se mi to nedařilo. Ale stále jsem věřila, že umím lyžovat, jen je tam třeba poskládat pár detailů, aby to bylo fajn. Také jsem byla pořád nemocná, až to do sebe začalo zapadat, postupně jsem se uklidnila, mám i nového trenéra z Jasné Andreje Prevuzňáka, jehož dříve trénoval můj otec.

Jak daleko nebo blízko byl konec s lyžováním?

Vždycky jsem tvrdila, že ještě rok zkusím. Nebylo to, že bych řekla, že teď jdu skončit. Až přišel Andrej a začali jsme stoupat nahoru. Já vždycky bodovala ve svěťáku jednou dvakrát za rok, měla jsem vysoká čísla a teď jsem se konečně posunula. Je úplně jiné jezdit s patnáctkou nebo se šedesátkou.

Jak jste se s trenérem Andrejem Prevuzňákem dali dohromady?

To bylo zajímavé. Táta mu volal, ať si se mnou jde zalyžovat do Jasné, že už na mě nemá nervy. (úsměv) Tak jsme šli, pak jsme jeli do Špindlu na svěťák a hned jsem bodovala. Mně se předtím s jiným trenérem nedařilo, přišla jsem si, že jsem zapomněla lyžovat, a on mě to zase naučil. Tak jsme spolu zůstali a funguje nám to.

Dříve jste zmiňovala, že ve vašem minitýmu musí trenér plnit i roli kuchaře.

Ano, ale letos už jsme většinou v hotelu, tak nemusí vařit a už dělá jen servisáka, řidiče a trenéra… A když jsme byli ve Finsku, tak vařil Tomáš Hvorecký jako mentální kouč a asistent. A vařil výborně, tak asi tu roli přebral.

Nově s vámi jezdí i fyzioterapeutka z kliniky Šárky Strachové. Jste s vaší úspěšnou předchůdkyní v kontaktu i během sezony?

Psala mi, pak jsme si volali. Když jsem v Praze, jdu za ní na kliniku. Už když Šárka končila, tak jsem s ní mohla trénovat a využívat její fyzioterapeutku, byla mi hodně nápomocná.

Martina Dubovská slalom Narozena: 27. 2. 1992 v Třinci Bydliště: Liptovský Mikuláš Stav: svobodná Klub: Ski klub Špindl Trenér: Andrej Prevuzňák Největší úspěchy: 6. místo ve slalomu na Světovém poháru v Levi 2021, vítězka univerziády v závodě družstev Účast na ZOH: Soči 2014 – 22. ve slalomu, obří slalom nedokončila, Pchjongčchang 2018 – 29. ve slalomu, 9. v družstvech, obří slalom nedokončila

S jednou z největších hvězd současného sjezdového lyžování Petrou Vlhovou vás zase pojí sídliště Pobreziny v Liptovském Mikuláši, kde jste obě vyrůstaly. Čím je speciální, že produkuje tak dobré lyžařky?

Všude tam jsou hory. Kousek je Jasná a když jsme byly malé, asi 200 metrů od nás fungoval kopec, kam chodily všechny kluby trénovat. Měly jsme to pěšky pět minut, to byl základ. Táta byl trenér, a i když se teď v Mikuláši potkávám s lidmi, tak skoro každý říká, že ho trénoval. Všichni tam lyžovali a z toho velkého množství jsme teď my dvě…

Když se rozhodovalo, jestli budete jezdit za Česko, nebo Slovensko, byla jste ještě teenagerka. Bylo to pro vás tehdy důležité, nebo jste nechala verdikt na tatínkovi?

Moc se mě neptal, ale tak trénoval mě celý život a zadarmo… Já se narodila v Třinci, mamka byla Češka, jsem doma tady i tam, však jsem se narodila v Československu. Ale myslím, že v Česku funguje lyžování líp, když se podívám i na juniory.

Jakou roli má v týmu váš tatínek teď?

Píše mi před závody, co a jak mám dělat, spíš takové rady. Posílám mu videa, protože je teď nemocný, tak s námi nemůže tolik jezdit. Ale díky kontaktům, které má z celého světa, mám díky němu všude dveře otevřené a každý se ptá, kde je Jano.

Na starosti má i shánění sponzorů a jednání s nimi?

Tohle je pořád moje role, ekonomické zázemí si řídím já a pomáhá mi můj přítel. Ale když jsem se bavila s Andreou Hlaváčkovou, také říkala, že bylo nejlepší, když si to řídila sama. Všechno musí jít přese mě, i platy trenérů, účetnictví ze všech akcí. Nevím, jestli by měl někdo přehled, kolik, co stojí.

Co ji čeká do ZOH Po měsíční pauze začne slalomářkám na přelomu roku pořádně nabitý program ve Světovém poháru. V rakouském Lienzu závodí 29. prosince, v chorvatském Záhřebu 4. ledna, ve slovinském Mariboru o pět dnů později a generálkou na Pekingu bude 11. ledna slalom v rakouském Flachau.

Teď už jsou to asi příjemnější počty, když se vám daří získávat i prize money…

Když si vezmu, kolik stála cesta do amerického Killingtonu se všemi letenkami a nadváhou a pak prize money za 18. místo… Kdybych hrála tenis, tak by to bylo super. Ale nedělám lyžování pro peníze, ale proto, že mě baví a můžu být ještě lepší.

Po minulé sezoně jste si pochvalovala, že už i z firmy Völkl, na jejíchž lyžích jezdíte, by měli přijet za vámi, a ne vy k nim do továrny. I to je důkaz vybudované pozice?

Měli přijet, ale nepovedlo se a museli jsme jet my. Trochu se to zlepšilo. Ale když jsem řešila, jestli mi dají servisáka, odpověděli, že když budu mít olympijskou medaili… Je vidět, že jsme pořád východní země. Italka, která jednou bodovala ve Světovém poháru, má z půlky od Völklu zaplaceného servismana a ze druhé od italské federace. Rozhodují peníze a velikost trhu, je pro ně něco jiného Italka na Völklech a já na Völklech. Asi musím jezdit ještě rychleji…

Zlepšila se ale spolupráce s jinými reprezentacemi, pozvaly si vás k tréninku Francouzky.

Byli jsme v Deux Alpes, trenér se domluvil s koučem Nastasie Noensové, že bychom mohli spolu do Saasfee nebo do haly. Zajistili všechno včetně fyzioterapeutky. Dřív jsme to všelijak lepili, ale díky tátovým kontaktům nebyl nikdy úplně problém. Třeba Italové nás brali v pohodě, my jim vždycky přinesli pivo nebo slivovici a byl to. (úsměv)

Kdy bude v akci v Pekingu? Její parádní disciplína je na programu ve středu 9. února. První kolo slalomu se jede ve 3.15 SEČ (v Pekingu je o sedm hodin víc), druhé je na programu od 6.45. Pokud by se rozhodla absolvovat i závod družstev, ten se jede na závěr programu sjezdařek v sobotu 19. února. Osmifinále startují ve 4.00, medailové rozjížďky jsou na programu od 5.37.

Vnímáte, že díky soubojům Vlhové s Mikaelou Shiffrinovou je teď ženský slalom zřejmě nejsledovanější disciplínou?

Určitě, jsou tam ony dvě a za nimi ostatní. První dvě místa jsou daná, pak bojujeme o třetí.

Komu věříte víc směrem k olympiádě a boji o malý glóbus?

Myslím, že vyhraje Peťa. Je teď hodně silná v hlavě i fyzicky a já jí budu držet palce.

Vy jste dlouhodobě ryzí specialistkou na slalom, to vás nikdy nelákaly rychlejší disciplíny?

Máma si ze mě dělala legraci, že všichni v Jasné vždycky na posledním padáku jeli rovně a já si tam odmala točila obloučky, tak mám ten slalom asi v sobě nějak zabudovaný.

Vaši maminku, která vloni po nehodě zemřela, připomíná podobizna anděla, jíž máte na helmě. Jaký měla ve Světovém poháru ohlas?