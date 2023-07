Roztomilá Ester. Takhle na koni jste ji ještě asi neviděli

V podobném duchu jsou laděny i další fotografie z dětství. Do světa pustila i tu, kdy je zachycena v koňském sedle, což je přece jen pro příznivce novinka. Zato o její náklonosti k prknu je toho známo více než dost.

Dokonce se v jednu dobu psalo i o tom, že by to na vodě s plachtou mohla zkusit třeba až na olympijských hrách. Opakovaně na sítích ukázala letní dovádění, teď to ale pojala trochu jinak.