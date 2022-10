Rusové lyžují na poli po pilinách. Strašná blbost. To je snad vtip? reagují Norové

Z Ruska se totiž k nim i do dalších částí světa dostala videa, na němž Rusové s běžkami na nohou běhají po poli, aniž by byl kdekoliv na dohled sníh.

Jedno z takových videí publikoval přes Instagram třeba zlatý medailista z olympiády v Calgary Michail Děvjatjarov.

Zatímco ostatní lyžaři při absenci sněhu vesměs trénují v přípravném období na kolečkových lyžích, Rusové zařadili do tréninku tuto inovaci.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Девятьяров Михаил младший (@juniordevid)

„Je to nové cvičení, které jsem svým svěřencům letos připravil. Mezi květnem a říjnem máme jen velmi málo možností trénovat na sněhu. Tělo a svaly se potřebují aktivovat jinak, než jak je tomu na kolečkových lyžích," vysvětlil pro norský list Dagbladet kouč ruské reprezentace Jegor Sorin.

Sám prý tuhle zátěž podstupoval ve své aktivní kariéře, tehdy ale „lyžoval" na trávě, zatímco svým svěřencům ordinuje pohyb do svahu po hlíně, pilinách či štěpce.

Det russiske lagets treningsform splitter de norske herreløperne. https://t.co/8HBRVwPatT — Dagbladet Sport (@db_sport) October 24, 2022

Dagbladet ukázal obrázky norským reprezentantům na soustředění v Holmenkollenu. A vyvolaly u nich smíšené reakce.

„Tohle je strašná blbost. To je nějaký vtip ne? Úplný nesmysl. Jde mu to ale dobře, zajímalo by mě, co má pod lyžemi. Otázka je, jestli tohle nedělají jenom kvůli tomu videu. Každopádně mě to vůbec neoslovilo," kroutil hlavou olympijský vítěz a mistr světa Erik Valnes.

„Já už jsem to viděl dřív a zvažoval jsem, že taky zkusím najít místo, kde bych to vyzkoušel. Ale zůstalo jen u myšlenky. Možná to může fungovat, když nemáte sníh," reagoval zase Haavard Solaas Taugböl.

Trenéři norského nároďáku Arild Monsen a Eirik Myhr Nossum se nicméně zatím nechystají něco podobného do reprezentačního tréninku zařazovat. Do budoucna to ale nevyloučili.