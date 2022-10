Nemůžu do novin říct, co si o ní myslím. Norského šampiona štvou zprávy od ruské lyžařky

21letá závodnice komunikuje plynulou angličtinou a její slova tak mají větší dosah v zahraničí. Nicméně, kdo by si myslel, že její výroky nějak vybočují z putinovského pohledu na svět a vraždění na Ukrajině, který pouští do světa třeba šéfka tamního lyžování Jelena Vjalbeová, tak se šeredně mýlí.

„Jsme na správné cestě a určitě zvítězíme. Stejně jako jsme my zvítězily na olympiádě. V mých očích se Rusko znovu stalo silné, hrdé a úspěšné. Samozřejmě ne každému se to ve světě líbí," pronesla v Putinově přítomnosti.

„Nemohu ani naplno říct, co si o ní myslím, to se do novin nehodí. Asi má potřebu dělat to, co dělá. Já se tím nenechávám ovlivnit," popisoval své znechucení z online aktivit Stěpanovové norský reprezentant Emil Iversen pro deník Nettavisen.