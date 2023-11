Šamanka předpověděla lyžařské hvězdě životní pád. Proroctví se naplnilo

Z knihy ještě před samotným vydáním pronikly do medií pasáže týkající se třeba utajovaného užívání léků proti astmatu, pochybností o vlastních schopnostech, komplikovaném vztahu k příjmu potravy či vynuceném nechutném polibku od moderátora Petera Settmanse.

„Tvým životním dílem je být inspirativním světlem pro ostatní ženy. Jsi silná, ale křehká,“ vybavuje si Kallaová slova šamanky, v nichž se podle svých slov docela našla. To ale nebylo vše.

„Počkej, vidím Norku. Bude chycená při dopingu. Je to blondýna,“ měla říct dále podle citace z knihy šamanka. Kallaovou prý tahle slova naštvala, protože jí řeči o dopujících norských lyžařích přišly jen jako závist Švédů vůči úspěšnějším sousedům.

V roce 2016 se zmínila o proroctví šamanky svému mediálnímu poradci Torbjörnu Nordvallovi, jenž ji o tři měsíce šokoval zaslanou zprávou o tom, že Norka Johaugová měla pozitivní test na steroid, který se do jejího těla údajně dostal z přípravku od týmového lékaře na ošetření popraskaných rtů.

„Když jsem si rozklikla tu zprávu, že je Therese podezřelá z dopingu, začala se mi z toho točit hlava,“ popisuje tehdejší pocity Švédka v knize. Když si volala s Nordvallem, oba prý shodně řekli „ta šamanka“, s odkazem na čtyři roky staré proroctví, které se naplnilo. „Bože, to je docela strašidelné,“ řekla prý tehdy do telefonu.

Redakce NRK konfrontovala s pasáží knihy Johaugovou i další slavnou norskou lyžařku Marti Björgenovou. „Wow, to je docela děsivé. Ale i my doma na farmě jsme měli vykladačky budoucnosti a věci, co říkaly, se také vyplnily,“ lekla se Johaugová.