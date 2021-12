Samková byla s Kubičíkem druhá v týmech v Montafonu, ale zranila se

"Eva při předkopnutí prkna v cíli, když chtěla zajet co nejlepší výsledek, pod sebe strčila snowboard, nějak se jí kousla hrana. Skřípla si kotníky. Když jsem k ní běžel, tak už byla v slzách. Odvezli ji do špitálu, tak doufejme, že to bude co nejlepší," řekl Kubičík Radiožurnálu Sport.