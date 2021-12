Sdruženář Riiber dominoval i ve druhém závodě v Otepää

Suverén posledních let přidal do sbírky 41. vítězství v kariéře a opět se v historické tabulce ze třetího místa přiblížil Ericu Frenzelovi (43) a rekordmanovi Hannu Manninenovi (48). V této sezoně vyhrál Riiber všechny závody, do nichž nastoupil. Nezasáhl jen do druhého dílu ve finské Ruce, kde byl po kvalifikačním skoku diskvalifikován kvůli kombinéze.