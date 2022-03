Šéfka ruského lyžování přišla se skandálním obviněním vůči Norsku. Uvedla i "jasný důkaz"

„Každý má nárok na svůj názor a má právo ho říct. Ale když člověk vidí Norku (Therese Johaugovou), jak se objímá s Nataljií Něprjajevovou, a pak ve večerním rozhovoru říká, že nechce, aby Rusové závodili ... Je jasné, že jí vedení nařídilo, aby to řekla," uvedla Vjalbeová.

Narážela tím na rozhovor Johaugové pro televizi NRK po závodu v Lahti, kde ruští lyžaři naposledy závodili. Následně se sice přesunuli do Norska, kde jim ale odmítl povolit start nejprve tamní lyžařský svaz a poté i mezinárodní federace FIS.

„Já nemám nic proti samotným (ruským) závodníkům. Zároveň ale není správné, aby jim bylo povoleno závodit. Sport má v Rusku velmi vysokou pozici, to víme. Ale co Rusko nyní dělá, je naprosto příšerné," řekla tehdy fenomenální Norka.

„Therese nebyla nikým ze svazu o nic požádána. Promluvila ze své vlastní iniciativy. Přesně to, že objala Něprjajevovou, je důkazem, že v tom není nic osobního proti ruským sportovcům, ale jde o celkový postoj k tomu, co se na Ukrajině děje," sdělil Ernst.

„Je to o ruské invazi na Ukrajinu, která způsobuje ukrajinskému lidu nepředstavitelné utrpení a obrovskou destrukci jejich země. Rusko nyní porušuje mezinárodní právo a páchá věci, které jsme tady od druhé světové války nezažili. Je to zcela výjimečná situace, která žádá výjimečná řešení. Ostré reakce norských sportovců jsou, vzhledem k tomu, co se děje, zcela přirozené a rozhodně nejsou výsledkem toho, že jim někdo něco nařizuje," odmítla nařčení pro NRK Röste.