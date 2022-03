Chování Rusů? Šílené a idiotské, nemám slov. Sponzor zrušil smlouvu Bolšunovovi a spol.

„Bylo to šílené a idiotské. Nemám slov. Ukázal se jako podporovatel Putina, a to je pro nás zcela nepřijatelné. Od toho se chceme kompletně distancovat," vysvětloval Hanus pro norský list VG, že oslava zločinné války a krvavého diktátora je pro německou firmu totálně přes čáru.

Kinetixx měl s ruskou lyžařskou federací smlouvu na vybavení pro klasické lyžaře a sdruženáře, spolupracoval také s některými biatlonisty. Po začátku války však byla spolupráce zrušena. A to samé se stalo i v případě lyžařů Běloruska.

Hanus uvedl, že si další spolupráci v budoucnu s Rusy neumí představit. „Podporovat Putina a to, co nyní dělá, není dobré. Veškerou spolupráci jsme stopli a neumím si představit, že by se na tom něco změnilo," prozradil Hanus.