Šéfka ruského lyžování: Zvítězíme ve speciální vojenské operaci a vše se změní. Budou nás prosit

„Všechno se dramaticky změní, jakmile vítězně dokončíme speciální vojenskou operaci (oficiální ruský eufemismus pro brutální invazi na Ukrajinu). Tím jsem si jistá a vůbec o tom nepochybuji. To bude zásadní bod. Pak za námi přijdou a poprosí nás, abychom se vrátili co nejdříve," rozpovídala se v rozhovoru pro státem kontrolovaný kanál Ria Novosti Vjalbeová, která se dlouhodobě netají k sympatiím ke kremelskému režimu.

„Už když jsme přijeli na mítink do Curychu. Tam bylo jasné, že není šance," vracela k zářijovému setkání výboru FIS ve Švýcarsku, kde se příjezd ruské delegace moc nečekal. Překvapení zástupci Norska tehdy mimochodem odmítali sedět s Vjalbeovou a spol. u jednoho stolu a zasedání opustili.

Podle Vjalbeové bylo na místě evidentní, že jsou všichni pod tlakem, aniž by přesně uvedla pod jakým a od koho. „Bylo evidentní, že členové výboru nejsou sami sebou. Přitom všichni chápali, jak je to rozhodnutí pro FIS neekonomické. Samozřejmě to (vyloučení Rusů) znamená velké finanční ztráty, ale nemohli s tím nic dělat," vysvětlovala někdejší trojnásobná olympijská vítězka.