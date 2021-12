Skandál na severu. Lyžařskou superhvězdu pod tlakem zlomili

Klæbo har et poeng når han sier at «det er problematisk at Viaplay både skal dekke idretten journalistisk og være sponsor for skiforbundet.»

Med det sagt, så håper jeg på et minst like stort engasjement mot at vinteridretten er sponsa av bensinstasjoner og oljeselskaper. pic.twitter.com/RCEW9NsjD5