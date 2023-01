Putin má absolutní pravdu. Celý svět vidí, jací jsme patrioti, vyznala se šéfka ruského lyžování

V rozhovoru se vrátila i o pět let zpátky, na známý moment, kdy si na interview s norskými novináři oblékla tričko právě s podobiznou Putina. Prý by si ho vzala na rozhovor ráda znovu.

Podle ní má Putin v současném Rusku ohromnou podporu zejména u žen. „Myslím, že si získal 99 procent žen v Rusku. Protože když on mluví, ženy naslouchají. Jiné politiky přitom téměř neposlouchají. A musím zdůraznit, že je to člověk, který se umí dívat do očí. Vždy když Vladimir Vladimirovič mluví, pokaždé se dívá zpříma do očí," dodala šéfka lyžování.