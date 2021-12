Skokan na lyžích Ipcioglu se posunul o další metu, jako první Turek bodoval v SP

"Jsem opravdu šťastný, že jsem zase přepisoval historii. Tak jako už mnohokrát předtím," řekl čtyřiadvacetiletý Ipcioglu agentuře SID poté, co se mu podařilo to, na co marně v této sezoně čeká celá česká reprezentace.

O výrazný zápis se Ipcioglu postaral už v úvodu ročníku v Nižním Tagilu, kde se jako první Turek kvalifikoval do závodu Světového poháru. A ve středu v Oberstdorfu skokem 120 metrů porazil v k.o. souboji Rusa Daniila Sadrejeva a postoupil do druhého kola, v němž získal pro svou zemi první dva pohárové body. "Překvapilo mě to. A teď jsem docela unavený, protože se toho dělo opravdu hodně," řekl.

Ipcioglu si odbyl debut na Turné, jenž byl zároveň tureckou premiérou, v roce 2017. Tehdy, po druhém závodě na německém území v Garmisch-Partenkirchenu, odjel na Kontinentální pohár, nyní plánuje, stejně jako jeho reprezentační kolega Muhammet Irfan Cintimar, prestižní miniseriál dokončit.

"Tenhle úspěch nás motivuje, vydáme ze sebe maximum," uvedl po zisku bodů Ipcioglu, jenž chce inspirovat své nástupce. "Zaznamenal jsem, že v Turecku už skoky sledují mladí kluci a chtějí být jako já. Vypadá to, že v příštích letech se objeví noví turečtí skokani, kteří budou naši zemi reprezentovat ještě lépe," řekl Ipcioglu.

V únoru se zúčastní v Pekingu svých druhých olympijských her po Pchjongčchangu 2018, kde byl vlajkonošem turecké výpravy. "Nejedeme tam pro medaile, ale i tak to jsou pro nás velmi důležité hry."