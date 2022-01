Skokan na lyžích Koudelka získal premiérové české body v olympijské sezoně

Koudelka, který se do sezony zapojil se zpožděním po loňské operaci kolena, se do závodu kvalifikoval jako jediný z Čechů. Úvodní soutěžní pokus měl sice o něco kratší než v kvalifikaci, skok 121,5 metru mu ale na postup do finálové třicítky stačil. Ve druhém kole si pohoršil na 118,5 metru, 27. místo ale udržel.