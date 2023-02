Skokani Koudelka a Rýdl bodovali v Rašnově, závod bez lídrů SP vyhrál Wellinger

Světový pohár v Rašnově vynechala většina elitních závodníků včetně lídra Halvora Egnera Graneruda, druhého Dawida Kubackého či třetího Anžeho Laniška, kteří dali přednost přípravě na blížící se mistrovství světa. Z první dvacítky průběžného pořadí seriálu startovala jen pětice skokanů, celkem je v Rumunsku jen 47 mužů, kteří se automaticky kvalifikovali do dnešního závodu.

Dosud jediný český bod v sezoně získal díky díky 30. místu v novoročním závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu třiatřicetiletý Koudelka. Nejlepší český skokan posledních let byl dnes za výkony 90 a 88,5 metru jednadvacátý a zaznamenal nejlepší výsledek od února 2020, kdy právě v Rašnově skončil osmnáctý. O dvanáct let mladší Rýdl se ještě nikdy nekvalifikoval do závodu SP a dnes si připsal premiérový bod.