Skvělá Ledecká si vylepšila maximum v sezoně v superobřím slalomu

Pro Ledeckou to byl dnes nejspíše poslední start před olympiádou. Příští týden by neměla závodit na SP v Garmisch-Partenkirchenu, ale už se přesouvat do Číny, kde bude nejprve hlavní favoritkou a obhájkyní zlata v paralelním obřím slalomu na snowboardu a poté se pokusí navázat na senzační zlato ze super-G či zaútočit na medaili ve sjezdu.