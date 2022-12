Skvěle. Lyžař Hudeček se Big Airu v Copper Mountain radoval z životního umístění

KOMENTÁŘ: Audit jako facka českému sportu i hokejovému hnutí. Vážně nikdo nic nevěděl?

Těžko říct, jestli slavná módní společnost Louis Vuitton nově zařadila do své nabídky velké hokejové bágly s ikonickými písmeny LV. A těžko rovněž říct, jestli jiná luxusní francouzská značka Cartier nově vyrábí i časomíry na hokejové zimáky. Katalogy o tom mlčí, výlohy v nablýskané Pařížské ulici také, ale nejspíš je to dost možné, protože za co jiného by hokejoví bafuňáři měli v jejich pražských obchodech utrácet až statisíce korun ze svazových karet.