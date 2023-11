Šokující moment na můstku. Ve vzduchu přišel nečekaný zásah!

To se hned tak nevidí. Při tréninku mladých polských skokanů ze Szczyrku došlo na můstku v Zakopaném k nebezpečné situaci. Jeden z lyžařů se ve vzduchu dostal do kontaktu s ptákem. „Mohlo to být káně,“ řekl Wiktor Pękala, který ten den pomáhal vést trénink v rozhovoru pro sport.tvp.pl. Skokan přes zásah bezpečně přistál s lehkým zraněním na obličeji.

Foto: Profimedia.cz Skoky na lyžích, ilustrační foto.

Článek Odborníci v Polsku zmiňují, že takové situace jsou na skokanských můstcích extrémně vzácné. V dalších zemích je to podobné. Ptáci zpravidla na ruch kolem můstků reagují tím, že zmizí. Šestnáciletý Jakub Niemczyk, ale o šokující srážce s ptákem může vyprávět, něco takového zažil na vlastní kůži. Vše se odehrálo na legendárním můstku Wielka Krokiew. „Byli jsme s našimi skokany na soustředění v Zakopaném. Kuba Niemczyk už seděl na lávce, Robert Mateja ho pustil do nájezdové stopy a v tu chvíli si na přistávací plochu sedl pták - asi někde na 90 metrech. Když byl Kuba ve vzduchu, pták vzlétl a zasáhl skokana do obličeje," líčil trenér mládežníků ze Szczyrku Sławomir Hankus. Podle dalších zpráv pták nejprve seděl na pravé straně přistávací zóny. „Snad káně. Byl to opravdu docela velký pták," řekl další z trenérů Wiktor Pekala. Dodal, že Niemczyk většinou létá rovně, ale při tomto skoku ho to „dost rozhoupalo a táhlo doprava." Skokan letěl přímo nad ptáka, kterého to zřejmě vyděsilo. Incident nakonec pro Niemczyka skončil šťastně. Spadly mu brýle, ale přistál bez větších problémů. „Po seskoku nám ukázal suvenýr na obličeji. Měl ránu po kontaktu s drápy nebo zobákem," dodal trenér Pękala.