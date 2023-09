Hvězdný skokan na lyžích se proměnil v kriminálníka a alkoholika. Čeká ho další soud

Olli sice neměl ani zdaleka takové úspěchy jako Nykänen, ale co se skandálů týče, mu zdatně konkuruje.

Z reprezentace však byl přesto do konce sezony suspendován. „Neudělal jsem ale nic špatně. Můj šéf je asi sexuálně impotentní a jenom mi závidí,“ komentoval tehdy ve finské televizi vyhazov z nároďáku. Šlo jen o jeden z mnoha kontroverzních komentářů, které do médií vypustil.

Činil se tehdy i v létě, kdy byl přistižen dopravní policií poblíž Lapinlahti při jízdě v opilosti a značném překročení rychlostního limitu. Už tehdy putoval na 30 dnů do vězení.

Ještě horší incident si způsobil o čtyři roky později, kdy si už vykoledoval čtyři a půl měsíce za mřížemi. Pykal za to, že zmlátil v baru svoji partnerku, proti níž použil sklenici jako zbraň.

Na podzim stejného roku pak dostal disciplinární trest od FIS, za to, že po pokaženém kvalifikačním skoku ukázal na kameru vztyčený prostředníček. V návaznosti na to byl potřetí během tří let vyloučen z národního týmu. O rok později pak vítěz tří závodů Světového poháru oznámil už v 26 letech konec kariéry.