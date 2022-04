Sport stranou. Lyžařská šampionka poslala na Slovensko humanitární pomoc pro ukrajinské uprchlíky

Teď po skončení sezony a zisku velkého křišťálového glóbu nad svou úhlavní soupeřkou Slovenkou Petrou Vlhovou, se snaží pomáhat, seč může. „Před několika týdny jsem psala o organizacích, které vykonávají životně důležitou pomocnou práci na Ukrajině. Děkuji vám všem, že tyto organizace podporujete. Mnozí z vás uváděli návrhy, jak pomoci, a udělali jste, co bylo ve vašich silách. Díky, díky," napsala Shiffrinová, která před nedávnem hledala možnosti, jak pomoci těm, kteří to potřebují.

„Jeden z mých sponzorů (italská firma Barilla, která vyrábí těstoviny) pomohl ve velkém, poslal do Košic náklaďák plný zásob poté, co Darka popsala, jakou práci tam odvádí," sdělila lyžařka. Slovenka je její velkou fanynkou, dokonce prý byla i na finále SP v Courchevel. „Díky za tvou podporu, ale co je ještě důležitější – díky za práci, kterou děláš pro ty, kteří to nejvíce potřebují," dodala šampionka, která připsala i „ďakujeme" ve slovenštině.