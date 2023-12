Štafetu lyžařů na SP v Gällivare ovládli Norové

The Stifel U.S. Cross Country Ski Team men's team secure the best team relay result in over two decades in Gällivare, Sweden, crossing the finish line in fifth 🇺🇸



5⃣th for USA Team 1: Ben Ogden, @august_schu, Scott Patterson and Zanden McMullen. #stifelusskiteam pic.twitter.com/MHTNUe6LaP