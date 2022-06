Stupidní, totální blbost. Norové nechápou nařčení od ruského šampiona

„Když jedna země vytáhne do války a napadne jinou zemi, podle mě by její reprezentanti neměli mít nárok v lyžování startovat," vyjádřila poměrně jasně pro Nettavisen svůj postoj norská jednička Johannes Høsflot Klaebo.

Tato vyjádření se záhy propírala i v ruském tisku, kde se k ní vyjádřil i trojnásobný olympijský vítěz Aleksandr Bolšunov, jenž přišel s vlastní konspirační teorií o tom, že Norové ve skutečnosti neříkají to, co si doopravdy myslí.

„Je bez debat, že jsou to totální blbosti, naprosto hloupá prohlášení. My lyžaři samozřejmě máme zájem na tom, aby se Rusové do závodů vrátili, ale až přestanou s touhle válkou. Teď to není možné," reagoval jiný Nor Harald Østberg Amundsen.