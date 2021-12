Superobří slalom lyžařů SP v Beaver Creeku ovládl Kilde

"Je to úžasné. Včera byl den na houby, dnes to ale bylo mnohem lepší," radoval se Kilde, jenž čtvrteční závod nedokončil. "Říkal jsem si, že dnes udělám pouze další krůčky, žádné velké riskování. A všechno do sebe zapadlo," dodal po třetím závodě po dlouhé pauze.