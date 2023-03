Švédové podváděli, tvrdí Američan. Pokus o radikální revoluci v lyžování budí rozpaky

A to pod jednou střechu velkého stanu za dohledu kontrolorů. Omezen byl také počet párů lyží na jednotlivce, stejně jako počet servismanů.

Nicméně mezi muži beztak slavil suverénní triumf Nor Johannes Hösflot Klaebo, třetí místo pak obsadil jeho krajan Even Northug, páté následně Erik Valnes. Závod žen pak ovládla Norka Kristine Skistadová.

„Byl jsem hodně naštvaný. Švédsko se snaží v novém systému podvádět. Když jsem se rozhlížel po stanu, tak Norsko a další týmy přinesly lyže, které vypadaly úplně normálně. Pak se podíváte ale na Švédy a hned je vám jasné, že jejich lyže jsou plné fluoridu. Jenom to oškrabali, ale každý ví, že to nestačí, protože v lyžích se dál drží a má to vliv," stěžoval Brown švédskému listu Expressen.