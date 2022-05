Švédský reprezentační tým se rozpadá. Mistryně světa Karlssonová a Dahlqvistová se pohádaly se svazem a končí

„Máme jasnou představu o konceptu, který stojí za tím, jakým způsobem Švédsko vyvinulo nejlepší ženský tým na světě...Je smutné, že Frida a Maja nechtějí být součástí, protože vidíme, že náš model opravdu funguje," říká Lars Öberg, manažer reprezentace. „Každý, kdo je přijat do reprezentace, často začíná bez nebo s malou komerční hodnotou, která je ale vybudována postupně vlastním úsilím a podporou federace," píše se dále v prohlášení.

A tak se Karlssonová i Dahlqvistová budou v nadcházející sezoně připravovat individuálně. „Bylo to opravdu těžké rozhodnutí, celou dobu jsem měla knedlík v krku a nemohla spát. Mohu jen doufat, že jsem se rozhodla správně," říká Dahlqvistová. Že by ale po svazu chtěly peníze, jak tvrdí vedení reprezentace, závodnice odmítají.

„Vždy jsme chtěly pracovat pro tým. Náš poslední návrh zněl, že po reprezentaci nic nebudeme chtít a budeme pro ni pracovat zadarmo. Jediné, co jsme si přály, bylo více volna, abychom měly více času být doma. Pak vyšla ta tisková zpráva a my se ani nestihly rozloučit s týmem," vysvětlila Karlssonová pro švédský Expressen.

„Pro mě to nebylo o smlouvě a tak, šlo mi o sport a o to, co mě může udělat lepším lyžařem," dodala mladá závodnice.