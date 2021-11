Technologický doping? Zase může náš sport srazit, obává se Novák

I díky místy drtivé norské dominanci posledních let běh na lyžích prohrává svůj boj o popularitu s dalšími zimními sporty v čele s biatlonem. Nyní nejen Novák tuší, že restrikce týkající se fluorových vosků můžou některé země obcházet.

Ve zkratce jde o to, že kvůli ochraně přírody se už z nařízení Evropské unie nesmějí vyrábět ani používat vosky s fluorem. V nadcházející sezoně se přechodně ještě může mazat šetrnějším tzv. očištěným fluorem, což ale zatím nejde odhalit přímo kontrolou lyží.

Možné je jen na území EU zakázané vosky zabavit, případně je poslat do laboratoře na kontrolu. „Chápu snahu o ochranu přírody, ale moc šťastný z toho nejsem,“ připouští Novák.

Nová česká jednička? Zvládnu to, věří. Těší se i na souboj s muži

Pětadvacetiletý Novák ale umí zajet i distanční závody, však je bývalým vicemistrem světa do 23 let na 15 kilometrů volně. „Věřím, že když budu mít den, jsem schopný vylítnout vysoko. Budu rád za další progres a mohla by mi sednout Tour de Ski,“ vyhlíží jeden z vrcholů sezony, která je letos kvůli olympijským hrám v celkovém objemu kilometrů kratší.