Trojnásobný olympijský vítěz Stoch je navzdory zranění v nominaci pro Peking

Čtyřiatřicetiletý Stoch si minulý týden při tréninku poškodil kloubní pouzdro v kotníku. Vynechal víkendové závody Světového poháru na domácím můstku v Zakopaném, ale v neděli se nechal slyšet, že chce co možná nejdříve znovu naskočit do závodů. Předposlední zastávku SP před olympiádou, která je naplánovaná na nadcházející víkend do Titisee-Neustadtu, ale ještě určitě vynechá.