Samková? Bojovnice! V první chvíli jsem myslel, že to je pro Peking konečná, přiznal Doktor

To má sice reálný základ, ale šance jsou jasné. Máme tři grácie (Ledecká, Sáblíková, Samková), i když Evka je zraněná a bude to mít složité. U biatlonu na zimních olympijských hrách taky bývá situace jiná než na Světových pohárech…

Když jsem slyšel diagnózu, v první chvíli jsem myslel, že to je konec. Aniž bych to srovnával, tak jsem si vzpomněl na svoji zlomenou nohu, kterou mi sešroubovali a říkali, že v tom místě se určitě nezlomí, protože ji drží kov a může se zlomit maximálně nad tím nebo pod tím. Ona je obrovská bojovnice, mám zprávy, že v těch botách už zkouší chodit.

Administrativně to je zvládnutelné, spíš bude složitější dostat toho sportovce do Pekingu. Všichni náhradníci by měli fungovat ve stejném režimu včetně vyplňování svého zdravotního stavu, což není obvyklé. A samozřejmě ne ve všech sportech to půjde.