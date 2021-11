V Lake Louise se kvůli sněhu nejelo ani dnes, další program komplikuje covid

V Kanadě se z první várky závodů sezony SP v rychlostních disciplínách podařilo uspořádat jen sobotní sjezd, který vyhrál Rakušan Matthias Mayer. Zrušený úvodní sjezd z pátku byl přeložen do Beaver Creeku, kde by se v druhé polovině příštího týdne měly uskutečnit celkem čtyři závody. Zatím není jasné, zda se najde náhradní pořadatel dnešního super-G.

Výskyt nákazy představuje velký problém s ohledem na to, že pro vstup do USA potřebují všichni cestující potvrzení o negativním testu. Možnosti řešení situace nyní probírá zvláštní pracovní skupina. "Nejspíš to bude tak, že ještě dnes uděláme další kolo PCR testů a všechny znovu přefiltrujeme," uvedl Waldner.

Celý kolotoč Světového poháru by se měl podle původních plánů přesunout do dalšího dějiště charterovým letem z Calgary do Eagle Vail v Coloradu. Zatím ale není vyloučeno ani to, že budou muset být závody v Beaver Creeku kompletně zrušeny. "Momentálně je možné všechno," dodal Waldner.