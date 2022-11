V úvodním Světovém poháru sdruženářů v Ruce bodovali Vytrval s Portykem

Schmid startoval o osm sekund za Japoncem, ale brzy jej dostihl a nakonec i s přehledem porazil. Třetí skončil Nor Jens Luraas Oftebro, až za ním dorazili do cíle hvězdní Němci Johannes Rydzek s Ericem Frenzelem. Ještě hůř dopadl vítěz posledních čtyř ročníků Nor Jarl Magnus Riiber, jenž po nevydařeném skoku doběhl čtrnáctý.